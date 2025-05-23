Стала известна стоимость имущества ЦБА на начало 2025 г.
По данным на начало текущего года, стоимость земли, строительства и оборудования Центрального банка Азербайджана значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что показатель увеличился более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом.
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