Стала известна стоимость имущества ЦБА на начало 2025 г.

По данным на начало текущего года, стоимость земли, строительства и оборудования Центрального банка Азербайджана значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что показатель увеличился более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом.

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