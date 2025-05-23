Обнародованы данные по объему депозитов банков-резидентов в ЦБА
На 1 января 2024 года объем краткосрочных депозитов банков-резидентов в Центральном банке Азербайджана превысил 2 миллиарда манатов.
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