Ещё 5 организаций присоединились к числу партнёров "SİMA İmza"

Цифровая подпись SİMA, разработанная компанией AzInTelecom, функционирующей в составе Азербайджанского Холдинга Транспорта и Связи (AZCON Holding), была интегрирована в электронные системы ещё пяти организаций.

К числу последних организаций, оцифровавших свои услуги с помощью SİMA, относятся: Caspian Drilling Company, небанковская кредитная организация ASEL Kredit, кредитная платформа Manato.az, ООО Foriella Mebel и ESAM Innovations.

Caspian Drilling Company, предприятие, занимающееся предоставлением буровых услуг на море, и ESAM Innovations — компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и ИТ-решениях, цифровизировали процесс доступа к внутренним платформам с помощью "SİMA İmza"

ASEL Kredit, с филиалами во многих регионах Азербайджана, а также кредитная платформа Manato.az теперь предлагают микрокредиты с возможностью подписания договоров в онлайн-формате посредством "SİMA İmza".

В результате новых интеграций общее число организаций, использующих цифровую подпись нового поколения SİMA, достигло 75.

Следует отметить, что цифровое решение SİMA избавляет граждан от необходимости обращаться в центры клиентского обслуживания, снижает нагрузку и расходы учреждений, а также может быть интегрирована в любую систему. Данное решение предоставляет пользователям удобную возможность быстро подписывать документы в неограниченном количестве. Подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA можно получить на сайте sima.az или обратившись в Контактный центр по номеру 157.