Азербайджан делает первый шаг к внедрению телемедицины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана инициировало важный шаг в направлении цифровой трансформации медицины — в стране стартовал процесс внедрения услуг телемедицины.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

"В рамках этой инициативы прошло первое заседание Рабочей группы, специально созданной соответствующим приказом Минздрава. Помимо Министерства здравоохранения, в состав Рабочей группы также входят представители соответствующих государственных структур - Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков, выступая на заседании, отметил, что использование современных информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении — это стратегический приоритет, способствующий повышению качества и доступности медицинских услуг, а также минимизации межрегионального неравномерного распределения медицинского обслуживания.

«Сегодня мы стоим перед задачей не только улучшения качества медицинских услуг, но и устранения дефицита квалифицированных кадров в регионах», — подчеркнул он.

В ходе заседания была представлена информация о пилотном проекте, проведённом Министерством здравоохранения летом 2023-го года. Так, на базе НИИ педиатрии и НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения были организованы онлайн-консультации с применением технологий телемедицины. Результаты проекта подтвердили высокий потенциал и эффективность нового подхода.

Одна из ключевых проблем здравоохранения — концентрация медицинских услуг в столице, что затрудняет доступ к качественной помощи для жителей регионов. Это не только создает дополнительные расходы и увеличивает очереди в больницах, но и способствует распространению инфекционных заболеваний. В этом контексте телемедицина рассматривается как важный инструмент решения этой проблемы.

Участники заседания обсудили приоритетные шаги для масштабного внедрения телемедицины: обновление нормативно-правовой базы, техническая модернизация учреждений здравоохранения, а также повышение цифровой грамотности медицинского персонала.

Кроме того было подчеркнуто значение подготовки законодательного проекта для представления в Кабинет Министров, как основы для системного запуска телемедицинских услуг в Азербайджане", - говорится в информации ведомства.

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