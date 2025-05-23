НДЦ может осуществлять депозитарную деятельность по активам инвестфондов без лицензии - Мушфиг Ахмедли

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр может осуществлять депозитарную деятельность по активам инвестиционных фондов без получения лицензии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник председателя правления Национального депозитарного центра Азербайджана Мушфиг Ахмедли, выступая сегодня на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что важнейшей инфраструктурой при создании инвестиционных фондов является организация, осуществляющая депозитарную деятельность по их активам.

"По закону инвестиционные фонды должны назначить депозитария, который будет регистрировать их активы при их создании. Несмотря на интерес к созданию инвестиционных фондов в Азербайджане, основным вопросом в этой области является отсутствие депозитариев такого типа в частном финансовом секторе. Причина этого в том, что их создание не выгодно при существующих объемах рынка. Принимая во внимание эту ситуацию, надзорный орган предложил поправки в закон, предусматривающие передачу депозитарной функции инвестиционных фондов НДЦ. Теперь Национальный депозитарный центр может осуществлять депозитарную деятельность по активам инвестиционных фондов без получения лицензии.

НДЦ начал проект по реализации этой функции, и уже разработаны предварительные операционные схемы. Однако реализация проекта будет осуществляться поэтапно, поскольку он требует обмена данными между несколькими системами.

Согласно соответствующему законодательству, инвестиционные фонды структурно делятся на акционерные и паевые инвестиционные фонды. Паевые фонды, в свою очередь, подразделяются на открытые, интервальные и закрытые фонды. Для каждого из этих типов фондов существуют различные требования по управлению активами и раскрытию информации", - сказал М.Ахмедли.

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