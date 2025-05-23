Выросла прибыль Центрального банка Азербайджана
В прошлом году Центральный банк Азербайджана значительно увеличил свою прибыль по сравнению с предыдущим годом. Основную часть доходов составили процентные поступления, а также комиссии и сборы, при этом расходы по этим направлениям остались на более низком уровне.
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