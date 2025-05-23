В Азербайджане вносятся изменения в правила размещения инвестиционных ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в правила размещения инвестиционных ценных бумаг.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, при создании акционерных обществ, все акции которых принадлежат государству, Центральный банк осуществляет государственную регистрацию выпуска акций этих акционерных обществ, и они считаются размещенными. Данная статья не распространяется на последующие выпуски акций этих акционерных обществ.

По предложенному изменению, в случаях, когда акции будут приобретены государственными органами (учреждениями) или государственными акционерными обществами со всеми их акциями, выпуск акций будет подлежать государственной регистрации путем представления документов, указанных в настоящем законе, и эти акции будут считаться размещенными.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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