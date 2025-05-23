Три дня яркой моды и креатива Baku Fashion Week осень/зима 2025–2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре состоялось одно из самых ярких событий в мире моды Baku Fashion Week сезона осень/зима 2025–2026. На протяжении трёх дней столица Азербайджана превратилась в подиум для свежих идей, креативных открытий и культурного самовыражения, став местом встречи дизайнеров, стилистов, медиа и всех, кто живёт модой, продемонстрировав растущее значение страны на международной модной арене, сообщает Trend Life.

Это было не просто дефиле - это был диалог мастеров и молодых талантов, культур, поколений и эстетик. В этом сезоне на подиуме были представлены коллекции таких известных дизайнеров, как Эмре Эрдемоглу и Джихан Накар из Турции, ZHIWJ из Таджикистана, а также азербайджанских брендов - CONFIDANCE, UVENTA, GUNAH, Saint Aslan, Dada’s, TUVA, Fidan Sadıg и Chovghun. Особое внимание публики привлекли презентация ювелирного бренда Hasanovs и капсульная коллекция Monkey Fourest.

Организаторами события выступили платформы ModePoint и Stock Concept Store, которые на протяжении последних лет активно развивают моду как часть креативной индустрии Азербайджана и созданию профессиональных возможностей для дизайнеров.

Среди гостей мероприятия были заметные фигуры азербайджанской модной индустрии, инфлюенсеры, стилисты и представители шоу-бизнеса. Baku Fashion Week уверенно укрепляет свои позиции в международном модном календаре, становясь не просто мероприятием, а платформой культурной дипломатии, инновационного дизайна и глобального творческого обмена. Сезон FW 2025–2026 стал очередным шагом в этом направлении ещё раз подчеркнув потенциал Азербайджана как новой точки притяжения глобального модного сообщества, где современность переосмысливает традиции, а стиль говорит на универсальном языке вдохновения.

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