Президент Ильхам Алиев: В ближайшие годы ОТГ сможет достичь еще больших высот

БАКУ /Trend/ - Общие интересы стран-членов и стран-наблюдателей организации очевидны. Мы не только друзья, но и стратегические партнеры, союзники, а самое главное – мы братские страны, и именно этот принцип лежит в основе организации. Считаю, что в ближайшие годы наша организация сможет достичь еще больших высот. Для этого есть все возможности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев выступая на встрече с делегацией участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

"В наших странах наблюдается положительная динамика развития. В странах-членах организации обеспечивается внутренняя стабильность. У нас обширная география. Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией. Словом, у нас большой потенциал в экономической сфере. Если к этому добавить нашу позитивную демографическую динамику, то картина станет еще более отрадной",- отметил глава государства.