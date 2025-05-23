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В Азербайджане при проверке письменных работ выпускных экзаменов используется ИИ - Малейка Аббасзаде

Общество Материалы 23 мая 2025 15:51 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при проверке письменных работ выпускных экзаменов используется Искуственный интеллект (ИИ).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом отвечая на вопрос журналистов заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

По ее словам, повсеместное внедрение искусственного интеллекта - задача далеко не простая.

"Если проверку текста выполняет только человек или только программа, могут возникнуть ошибки. Поэтому мы используем оба метода, при этом работа программы обязательно контролируется экспертом",- добавила она.

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