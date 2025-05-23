Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Глубокоуважаемая госпожа Первый вице-президент Мехрибан ханым!

Позвольте заверить Вас в своем глубоком уважении и от имени коллектива Сеченовского университета, а также от себя лично поздравить Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Ваша масштабная деятельность на благо народа Азербайджана, глубокая приверженность гуманитарным ценностям и выдающийся вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры снискали искреннее уважение на международной арене.

Под Вашим руководством реализуются важнейшие социальные инициативы, укрепляющие духовный потенциал страны. Особенно хотелось бы отметить Ваш значительный вклад в развитие медицинской науки и практики, а также поддержку программ, направленных на укрепление здоровья граждан.

Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой миссии. Пусть Азербайджан и впредь достигает новых вершин под знаком мира и прогресса".