Меняются условия приема на административные должности в органах юстиции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в условия и правила приема на службу в органы юстиции Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах юстиции", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, лица, завершившие специальные учебные курсы для кандидатов на должность судьи, но не приглашенные на эту должность, могут быть приняты на административные должности в органы юстиции без конкурса, стажировки и испытательного срока — на постоянной основе с назначением на соответствующую должность.

В рамках предложенных изменений планируется отменить указанные привилегии.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!