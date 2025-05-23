В Азербайджане создается информационная система для размещения решений по административным правонарушениям

БАКУ /Trend/ - Будет создана новая информационная система "İCMAL" для передачи компетентными органами информации о протоколах и решениях об административных правонарушениях.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, для обеспечения централизованного учета и отслеживания протоколов об административных правонарушениях, постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях, анализа информации о части штрафов, наложенных в соответствии с настоящим Кодексом, начисленной и перечисленной в государственный бюджет и (или) на счета уполномоченных органов, принявших решение (электронное решение) о назначении административного наказания в виде административного штрафа, и осуществления контроля за достоверностью такой информации будет создана информационная система органа (организации), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

С целью обеспечения отслеживания протоколов об административном правонарушении и решений по делу об административном правонарушении, в том числе электронных протоколов и электронных решений с присвоением уникального номера, информация об этих документах будет передаваться в информационную систему "İCMAL".

Решения по делам об административных правонарушениях, связанные с назначением административного взыскания в виде штрафа, в том числе электронные решения, не могут быть истребованы к исполнению (в том числе расчет пени) без присвоения им уникального кода через информационную систему "İCMAL".

В целях поддержания информационной системы "İCMAL", а также усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, 5 процентов средств, поступивших в государственный бюджет от штрафов, наложенных в соответствии с настоящим Кодексом, будут перечислены на казначейский счет этого органа.

Протоколы об административном правонарушении, внесенные в информационную систему уполномоченного органа, и сведения о решениях по делу об административном правонарушении будут немедленно передаваться в информационную систему "İCMAL".

На основании этих сведений после присвоения протоколу, решению уникального номера в информационной системе "İCMAL" в режиме реального времени и в автоматизированном режиме размещенные в информационной системе сведения о протоколе, решении и указанных документах незамедлительно направляются уполномоченным органом (должностным лицом) в информационную систему органа (организации), определенного соответствующим органом исполнительной власти, для информирования лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Электронный протокол, составленный в информационных системах уполномоченных органов, и электронное решение об административном взыскании передаются в информационную систему "İCMAL" до утверждения усиленной электронной подписью. Также протокол и решение, составленные с помощью информационных систем или бортовых компьютеров, будут передаваться в информационную систему "İCMAL" перед их распечаткой на пронумерованных бланках.

После передачи в информационные системы уполномоченных органов электронного протокола и электронного решения, которым присвоен уникальный номер в информационной системе "İCMAL" в режиме реального времени и в автоматизированном режиме, он немедленно утверждается составителем соответствующим образом или распечатывается и подписывается на пронумерованных бланках.

Решение о начале производства по делу об административном правонарушении или мотивированное решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении будет оформлено в форме электронного документа через информационную систему "Электронная прокуратура". Решение по делам об административных правонарушениях, санкцией по которым является административное наказание в виде административного штрафа, до утверждения будет передаваться в информационную систему "İCMAL". Решение, которому в информационной системе "İCMAL" в режиме реального времени и в автоматизированном порядке присваивается уникальный номер, после передачи в информационную систему "Электронная прокуратура" будет незамедлительно утверждаться усиленной электронной подписью соответствующего уполномоченного сотрудника.

Суд в течение 3 дней с принятия решения по делу об административном правонарушении направит его органу (должностному лицу), составившему протокол по делу об административном правонарушении, или прокурору, принявшему решение о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, а также для информирования лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. Кроме того, информация о данном постановлении будет направлена в информационную систему "İCMAL". Уполномоченный орган (должностное лицо) или прокурор в 3-дневный срок с поступления данного решения размещает информацию, указанную в решении по делу об административном правонарушении, в информационную систему уполномоченного органа или информационную систему "Электронная прокуратура" соответственно.

Лицо, в отношении которого вынесено решение по делу об административном правонарушении, будет проинформировано о принятых судом решениях по делу об административном правонарушении.

Электронное решение о назначении административного наказания, составленное на основании данных со специальных технических средств с функциями фото- или видеофиксации, до утверждения будет передаваться в информационную систему "İCMAL" для присвоения уникального номера, а после присвоения решению уникального номера в режиме реального времени и в автоматизированном порядке оно будет направляться в соответствующую информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, для утверждения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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