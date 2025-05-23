БАКУ /Trend/ - В связи с 20-летием Судебно-правового совета Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Внесенными изменениями в закон будет утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики в связи с 20-летием Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Согласно положению, юбилейной медалью будут награждены члены и бывшие члены Судебно-правового совета, судьи, образцово исполняющие свои обязанности и отличающиеся безупречной деятельностью, государственные служащие, проходящие службу в аппарате Судебно-правового совета и аппаратах судов, иные лица, внесшие вклад в развитие судебной системы и эффективно сотрудничающие с судебными органами, а также международные партнеры.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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