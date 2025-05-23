В Нидерландах состоялась церемония открытия выставки ковров «Великолепие азербайджанских ковров: обучение через искусство» (ФОТО/ВИДЕО)

21 мая в административном центре Нидерландов - Гааге в «Atrium City Hall», расположенном в одном из самых видных мест города - здании муниципалитета Гааги, состоялась церемония открытия новой выставки ковров ОАО «Азерхалча» «Великолепие азербайджанских ковров: обучение через искусство».

В церемонии открытия выставки, организованной совместно Посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов и ОАО «Азерхалча», приняли участие руководство города Гаага, представители различных государственных структур Нидерландов, дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, культуры, искусства, научно-академических кругов, члены азербайджанской общины.

Приветствуя на церемонии открытия участников мероприятия, посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде отметил, что выставка проводится в рамках цикла мероприятий в различных странах, посвященных 15-летию включения азербайджанского искусства ковроткачества в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой. Дипломат рассказал об истории ковроткачества – одного из ярчайших примеров древнего и богатого культурного наследия Азербайджана, а также о проявляемой государством заботе о развитии ковроткачества в нашей стране. Он заявил, что древность всемирно известных азербайджанских ковров подтверждается также и работами известных европейских художников, использовавших азербайджанские ковры в своих работах, в том числе таких оставивших свой след в голландской живописи имен, как Ян ван Эйк и Ганс Мемлинг.

Как следует и из названия выставки, ее цель — служить изучению азербайджанских реалий посредством искусства, и это культурное мероприятие в течение месяца внесет вклад в сближение народов Азербайджана и Нидерландов. Дипломат поблагодарил муниципалитет Гааги за условия, созданные для организации этой выставки.

Выступивший далее заместитель мэра Гааги Нур Икар выразил удовлетворение городской администрации проведением в здании муниципалитета выставки образцов азербайджанского ковроткачества, отметив, что выставка демонстрирует богатое и древнее культурное наследие Азербайджана. Красота азербайджанских ковров на протяжении столетий находила отклик в Европе, в том числе в Нидерландах, и ряд известных художников и деятелей искусства в своих работах отводили азербайджанским коврам широкое место. Нур Икар отметил, что, учитывая центральную роль административного здания в повседневной социальной жизни Гааги, выставка внесет большой вклад в популяризацию азербайджанского культурного наследия в Нидерландах. По его словам, подобные мероприятия служат дальнейшему обогащению культурной жизни Гааги.

Выступая на мероприятии, председатель Правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов отметил важность сегодняшнего события в культурном обмене между двумя странами. Говоря о 100-летней истории ОАО «Азерхалча», председатель подчеркнул, что главной целью структуры на протяжении всей ее истории были развитие, популяризация и пропаганда искусства азербайджанского ковроткачества. Он рассказал участникам мероприятия об организованном с этой целью и проходившем в Баку 2-4 мая Международном фестивале ковров, получившем широкий отклик во всём мире, а также о представленных на выставке коврах всех школ ковроткачества. Э. Мамедов отметил, что современные ковры, изготавливаемые Обществом, создаются с опорой на традиционные ковры в рамках сотрудничества с местными и зарубежными художниками, а также дизайнерами, и, таким образом, ковровое искусство постоянно развивается. Он рассказал о важных шагах, предпринимаемых ОАО «Азерхалча» не только по производству ковров, но и по сохранению, развитию и передаче будущим поколениям искусства ковроткачества, а также по привлечению в эту сферу женщин-ткачих, особенно проживающих в регионах, и обеспечению занятости.

В конце своего выступления Э. Мамедов вручил генеральному директору по вопросам образования и культуры города Гаага Корри Лоувес в качестве подарка с выставки муниципалитету города книгу «Азербайджанский ковер» народного художника Азербайджана Лятифа Керимова.

После выступлений участникам была предоставлена информация об экспонатах, представленных на выставке, а также продемонстрированы в исполнении танцевального коллектива «Харыбюльбюль» такие азербайджанские национальные танцы, как «Наз элема», «Мирзейи» и «Узун дере».

Также в лекции и мастер-классе, организованных в рамках церемонии открытия выставки, были представлены символика и история азербайджанских ковров. Участники ознакомились с традиционной техникой узелкового плетения и на практике испытали процесс плетения ковровых узоров. Участникам, получившим этот опыт, были вручены сертификаты на память.

На выставке, которая продлится до 20 июня, демонстрируются 20 редких образцов ковров, отобранных из разных периодов азербайджанского коврового искусства. Цель выставки — представить искусство азербайджанского ковроткачества не только как декоративный элемент, имеющий эстетическую ценность, но и как живой культурный феномен, хранящий историческую память, объединяющий поколения и олицетворяющий национальную идентичность. Среди экспонатов, вызывающих особый интерес у посетителей, — современные интерпретации композиций «Касымушагы» и «Челеби» карабахской школы коврового искусства, ковры «Фрукты в саду» в текстуре 3D, на изготовление которых вдохновили работы художницы Самиры Аллахвердиевой, а также эксклюзивные ковры немецкого дизайнера Яна Ката, вошедшего в список «100 лучших дизайнеров мира» журнала Architectural Digest в 2024 году.

«Atrium City Hall» в здании муниципалитета Гааги, где проходит выставка, в день принимает около 4000 посетителей, что позволяет представить азербайджанские ковры в течение месяца широкой аудитории.