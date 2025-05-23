Состоялась экспертная встреча между представителями Сил спецназа Азербайджана и Италии

БАКУ /Trend/ - Состоялась экспертная встреча между представителями Сил специального назначения Азербайджана и Италии.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита итальянская делегация посетила Н-скую воинскую часть Сил специального назначения.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, а также к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о шехидах.

Гостям был представлен брифинг об истории образования и боевом пути Сил специального назначения. Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

В ходе экспертной встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Гости ознакомились с обеспечением военнослужащих Сил специального назначения, а также с БПЛА, оружием и другими средствами, имеющимися в их распоряжении.

Итальянская делегация также понаблюдала за показательными выступлениями военнослужащих Сил специального назначения Азербайджана по боевой подготовке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!