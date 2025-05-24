Назван объем обязательств ЦБА перед правительственными учреждениями
На 1 января 2024 года объем обязательств Центрального банка Азербайджана перед правительственными учреждениями превысил 3 миллиарда манатов.
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