В Азербайджане будут установлены новые нормы питания в учреждениях социальной сферы

БАКУ /Trend/ - Будет создана правовая основа для обновления норм питания физических лиц и установлены новые нормы питания в медицинских и образовательных учреждениях, учреждениях социальной сферы.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О прожиточном минимуме", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, нормы питания лиц в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, исходя из состава минимальной потребительской корзины по продуктам питания.

Было отмечено, что в настоящее время нормы питания в указанных учреждениях устанавливаются в соответствии с постановлением Кабинета министров от 9 марта 1994 года. В связи с этим возникла необходимость адаптации ассортимента пищевых продуктов, которые целесообразно использовать в указанных учреждениях, к составу минимальной потребительской корзины по продуктам питания, а также установления новых норм питания в медицинских учреждениях, исходя из методики лечения различных заболеваний.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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