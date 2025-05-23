При поддержке Азербайджанской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге организован концерт "Азербайджанский мугам" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального приема, организованного 21 мая 2025 года в городе Санкт-Петербург Российской Федерации по случаю Дня Независимости Азербайджанской Республики - 28 Мая, при совместной организации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО и Генерального консульства Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге состоялся концерт «Азербайджанский мугам».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители государства и правительства Азербайджанской Республики и Российской Федерации, представители правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководители дипломатического корпуса, члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские деятели культуры и искусства, политологи, студенты и курсанты, представители прессы.

Цель мероприятия - пропаганда и продвижение среди широкой аудитории мугама, включенного в Репрезентативный список по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как пример нематериального культурного наследия Азербайджана.

В концертной программе под руководством заслуженного артиста Азербайджанской Республики Тяйяра Байрамова прозвучали выдающиеся образцы нашей национальной музыки в исполнении представителей Международного центра мугама - Гюнай Имамвердиевой, Алтая Нифталиева и Араза Агавердиева. Гостям были представлены народные песни "Sarı gəlin", "Küçələrə su səpmişəm", "İrəvanda xal qalmadı", а также произведения композиторов "Sizə salam gətirmişəm", "Vətən gözəl", "Şuşanın dağları", "Azərbaycan oğluyam", "Qarabağ", "Yaşa, mənim xalqım" и другие бесценные образцы национальной музыки, которые были встречены бурными аплодисментами.

В рамках мероприятия были продемонстрированы национальные музыкальные инструменты, национальные костюмы и ковры Азербайджана, проведена выставка книг, рассказывающих о богатой музыкальной культуре и искусстве ковроткачества нашей страны, также гостям были представлены образцы национальной кухни Азербайджана.