Стала известна стоимость экспорта сельхозпродукции из Азербайджана за январь-апрель
Экспорт сельскохозяйственной продукции в январе-апреле текущего года вырос на 1,8 процента в стоимостном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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