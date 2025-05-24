Обнародован объем торговых операций азербайджанских банков в Bloomberg

В первом квартале текущего года в торговой системе Bloomberg между банками было зафиксировано значительное количество необеспеченных сделок. Большая часть операций носила краткосрочный характер. Также активно развивался рынок межбанковских репо, где преобладали сделки со среднесрочными сроками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается заметный рост объемов как на рынке необеспеченных операций, так и на рынке репо.

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