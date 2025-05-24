Активы ЦБА в Восточной Азии выросли

К концу прошлого года активы Центрального банка Азербайджана в Восточной Азии значительно увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Основная часть средств была вложена в долговые ценные бумаги, тогда как доля денежных средств и их эквивалентов составила незначительную часть общего объёма.

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