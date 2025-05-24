Сократился объем активов ЦБА в Западной Европе

К концу прошлого года активы Центрального банка Азербайджана в Западной Европе сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основную часть составляли инвестиции в долговые ценные бумаги, а оставшаяся доля - денежные средства и их эквиваленты.

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