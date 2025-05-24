Казахстан значительно увеличил закупки ненефтяной продукции из Азербайджана

В январе-апреле текущего года торговля между Азербайджаном и Казахстаном значительно выросла. Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Казахстан увеличился, и Казахстан занял одно из ведущих мест среди торговых партнеров. Объем импорта из Казахстана также значительно вырос. Общий внешний торговый оборот Азербайджана за этот период увеличился, однако положительное сальдо сократилось.

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