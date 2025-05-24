Индонезия значительно увеличила закупки нефти у Азербайджана

В первые месяцы текущего года Азербайджан значительно увеличил объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в Индонезию как в стоимостном, так и в физическом выражении. Индонезия вошла в число основных рынков сбыта азербайджанской нефти за указанный период. В целом нефть из Азербайджана поставлялась в широкий круг стран.

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