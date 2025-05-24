Индонезия значительно увеличила закупки нефти у Азербайджана
В первые месяцы текущего года Азербайджан значительно увеличил объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в Индонезию как в стоимостном, так и в физическом выражении. Индонезия вошла в число основных рынков сбыта азербайджанской нефти за указанный период. В целом нефть из Азербайджана поставлялась в широкий круг стран.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB