Чехия увеличила закупку нефти из Азербайджана
В январе-апреле 2025 года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 8,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
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