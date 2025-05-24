В Саудовской Аравии состоялась встреча с азербайджанской общиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с азербайджанской общиной арабских стран.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Саудовской Аравии. Была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев отметил все большее укрепление дружественных связей между двумя странами и вклад нашей общины в эту сферу, высоко оценил успешную интеграцию наших соотечественников.

"Диаспора служит важным мостом между странами, народами, и ее деятельность важна во всех плоскостях. Азербайджанские общины в арабских странах продвигают нашу культуру и ценности в странах своего проживания и других странах с помощью культурной дипломатии. Мы всегда ценим эту деятельность", - сказал председатель Госкомитета во время встречи с азербайджанской общиной.

На встрече была представлена подробная информация о многосторонних проектах, реализуемых госкомитетом и диаспорой, о "Домах Азербайджана" за рубежом, координационных советах, школах выходного дня, летних лагерях диаспорской молодежи.

Также были продемонстрированы видеоматериалы с выступлениями Президента Ильхама Алиева в связи с Победой в 44-дневной Отечественной войне.

Встреча продолжилась обменом мнениями и ответами на вопросы. Наши соотечественники отметили важность подобных встреч. Затем координатору Координационного совета в связи с соотечественниками в ОАЭ Нуране Гусейновой, координатору по Оману Саиде Халиловой и врачу-кардиологу Джамиле Расуловой, проживающей в Саудовской Аравии, были вручены медали "За заслуги в диаспорской деятельности". Также были избраны новые координаторы Координационного совета в связи с соотечественниками в Саудовской Аравии.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Члены общины с большим восторгом послушали азербайджанскую музыку, посмотрели национальные танцы.