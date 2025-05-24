В Киноцентре "Низами" состоится концерт Кахабера Цискаридзе и его группы "Kahaberi & Khanums" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из основателей жанра электро-фолк, известный представитель грузинской музыкальной сцены Кахабер Цискаридзе и его группа "Kahaberi & Khanums" выступят с грандиозной концертной программой 13 июня в 20.00 в Баку, в концертном зале Stereo Hall, расположенном на последнем этаже Киноцентра "Низами", сообщили Trend Life организаторы.

Кахабер Цискаридзе - участник международных музыкальных проектов, успешно сотрудничавший с известными азербайджанскими артистами, такими как Исфар Сарабский, Севда Алекперзаде и Айгюн Кязымова. Его творчество занимает особое место в современной музыкальной жизни региона, сочетая в себе древние кавказские мотивы и современные ритмы.

Мероприятие имеет важное значение для укрепления культурных связей между Грузией и Азербайджаном. Концерт проводится при официальной поддержке министерства культуры Грузии. Организаторы проекта - Киноцентр "Низами" и Media Mozg Group.

Билеты уже в продаже https://iticket.az/ru/events/concerts/kahaberi-and-khanums01/156642

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