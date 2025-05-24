Откровения под софитами! Великолепный спектакль Азада Шабанова с переплетением жанров искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось нечто большее, чем просто концерт - зрители погрузились в чарующую атмосферу искусства, где музыка переплелась с театром, пластикой пантомимы, драмой и танцем. Под софитами развернулся великолепный музыкальный спектакль Азада Шабанова под названием "Bir Əsər", это был настоящий спектакль, ставший откровением артиста для зрителей, сообщает Trend Life.

С первых же минут публика погрузилась в особую атмосферу, где каждый номер раскрывал внутренний мир артиста, а сцена превращалась в живую эмоцию. Этот вечер нельзя назвать обыкновенным концертом - это просветительский проект и одновременно музыкально-драматическая постановка, в которой эстрадный артист выступает в новой для себя роли. Азад Шабанов признался, что такое переплетение жанров - для него не только творческий вызов, но и исполнение мечты.

"Каждая моя песня - это часть моей души, а каждый проект - отдельная история!" - признался со сцены Азад Шабанов.

В этот вечер звучали хиты и новые композиции. На протяжении вечера Азад несколько раз менял образы - каждый новый костюм становился частью перформанса. Душевные композиции о прекрасных Баку, Азербайджане никого не могли оставить равнодушным. Песни сменялись одна за другой. Зрелищные хореографические номера, живое исполнение произведений классиков и современных азербайджанских композиторов сделали концерт настоящим праздником искусства. Театральное действие разворачивалось с участием коллективов Nero Dance Centre, Mirvari Dance и Детского театра Oyuq. Особенно трогательными были композиции, посвященные шехидам Карабахской войны, которые ценой своей жизни вернули родные земли. В спектакле была затронута и важная социальная тема - проблема семейного насилия. Эта болезненная, но необходимая тема прозвучала с глубокой искренностью и послужила напоминанием о том, что сцена может быть не только местом вдохновения, но и голосом совести общества.

Праздник удался, и в этом также, бесспорно, заслуга творческого коллектива – организатора ART 11, режиссёра-постановщика – заслуженного деятеля искусств Ульвии Кёнюль, автора сценария – заслуженного артиста Ниджата Кязымова, исполнительницы главной роли – заслуженной артистки Хаджар Агаевой, хореографов – заслуженных артистов Бахруза Вагифоглу и Наили Мамедзаде, а также Эмина Гусейнова.

Этот вечер оставил в сердцах зрителей не только музыкальные мотивы, но и важные размышления. "Bir Əsər" стал примером того, как личная исповедь артиста может обрести форму яркого театрального произведения, объединяющего музыку, драму и социальную тематику.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!