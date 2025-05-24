Эрдоган встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с президентом Сирии Ахмедом аш-Шаара.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и мировые события.

В ходе встречи Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция продолжит оказывать поддержку Сирии, как она это делала до сих пор.

В беседе с Ахмедом аш-Шаара, который совершил свой первый визит в Турцию после решения США и ЕС снять санкции с Сирии, президент Эрдоган заявил, что Турция приветствует отмену санкций. Президент Турции заявил, что важно сохранить территориальную целостность Сирии и контролировать страну и армию из единого центра.