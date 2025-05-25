В Иране введены в эксплуатацию новые суда
Текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.
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