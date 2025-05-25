В Иране введены в эксплуатацию масштабные объекты к Дню освобождения Хорремшехра
В Иране 24 мая были введены в эксплуатацию объекты жилищного, транспортного и метеорологического назначения в рамках государственных проектов. Мероприятия сопровождались привлечением значительных внутренних и внешних инвестиций и приурочены ко Дню освобождения Хорремшехра.
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