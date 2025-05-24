Обязательства ЦБА перед международными финансовыми институтами уменьшились

По состоянию на начало года объем обязательств Центрального банка Азербайджана перед международными финансовыми институтами уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее показатель был значительно выше, что отражает тенденцию к сокращению задолженности перед международными финансовыми организациями.

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