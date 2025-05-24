Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ашуг Наргиля Мехтиева запомнилась своим выступлением в музыкальном проекте "Народная песня", который транслировался по Общественному телевидению Грузии, имеющем широкую зрительскую аудиторию.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, Н.Мехтиева исполнила мелодию "Самандари", написанную на известные стихи "Дющдю" Ашуга Алескера, выдающегося представителя ашугской литературы. Выступление нашей соотечественницы было высоко оценено жюри и получило широкое признание зрителей.

Было отмечено, что выступление Наргили Мехтиевой было организовано в рамках проекта "Пропаганда азербайджанских реалий и культурного наследия в Грузии", реализуемого Молодежным центром "Альянс" Государственного комитета по работе с диаспорой, действующим в Тбилиси.

Проект играет важную роль в популяризации азербайджанского фольклора и ашугского искусства в соседней стране, способствует укреплению культурных связей между Азербайджаном и Грузией, а также развитию межкультурного диалога в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!