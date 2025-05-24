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Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)

Общество Материалы 24 мая 2025 11:00 (UTC +04:00)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Ашуг Наргиля Мехтиева запомнилась своим выступлением в музыкальном проекте "Народная песня", который транслировался по Общественному телевидению Грузии, имеющем широкую зрительскую аудиторию.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, Н.Мехтиева исполнила мелодию "Самандари", написанную на известные стихи "Дющдю" Ашуга Алескера, выдающегося представителя ашугской литературы. Выступление нашей соотечественницы было высоко оценено жюри и получило широкое признание зрителей.

Было отмечено, что выступление Наргили Мехтиевой было организовано в рамках проекта "Пропаганда азербайджанских реалий и культурного наследия в Грузии", реализуемого Молодежным центром "Альянс" Государственного комитета по работе с диаспорой, действующим в Тбилиси.

Проект играет важную роль в популяризации азербайджанского фольклора и ашугского искусства в соседней стране, способствует укреплению культурных связей между Азербайджаном и Грузией, а также развитию межкультурного диалога в регионе.

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Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
Азербайджанское ашугское искусство на сцене Грузии (ФОТО)
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