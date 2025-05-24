Обзор ключевых событий в финансовом секторе Азербайджана за неделю
На прошлой неделе в Азербайджане были обнародованы ключевые показатели по инвестициям, банковской активности, кредитованию и внешнему финансированию. Также стало известно о запуске новых цифровых решений Центрального банка, поддержке аграрного сектора и предстоящем международном событии в сфере финансов.
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