Обнародована сумма льготных кредитов, выданных Агентством по аграрному кредиту и развития Азербайджана
В первом квартале текущего года Агентство по аграрным кредитам и развитию Азербайджана предоставило значительный объем льготных кредитов лицам, работающим в аграрном секторе. Кредиты были направлены на приобретение техники, оборудования, а также на микрокредитование. Кроме того, агентство финансировало покупку племенного крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники, поддерживая развитие аграрной отрасли страны.
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