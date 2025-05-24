Обнародована сумма льготных кредитов, выданных Агентством по аграрному кредиту и развития Азербайджана

В первом квартале текущего года Агентство по аграрным кредитам и развитию Азербайджана предоставило значительный объем льготных кредитов лицам, работающим в аграрном секторе. Кредиты были направлены на приобретение техники, оборудования, а также на микрокредитование. Кроме того, агентство финансировало покупку племенного крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники, поддерживая развитие аграрной отрасли страны.

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