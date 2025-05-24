Приветствуем восстановление деятельности Иреванского казията - Община

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана приветствует принятые на внеочередном заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа, состоявшемся 22 мая в Баку, решения о восстановлении деятельности Иреванского казията, утверждении его Устава и избрании иреванского казия.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

«Напоминаем, что за исключением Голубой мечети в Иреване, почти 300 мечетей, существовавших в Западном Азербайджане, были уничтожены Арменией. Наряду с этим, было разрушено более 500 кладбищ, культурное и религиозное наследие азербайджанцев систематически стиралось с лица земли. Это является грубым нарушением норм международного права и прав человека.

Восстановление деятельности Иреванского казията — важный шаг в обеспечении свободы вероисповедания, возрождении мультикультурной среды в Западном Азербайджане и восстановлении исторической справедливости. Это решение также представляет собой значительный шаг на пути возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев на свои исторические земли.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении создать условия для беспрепятственного использования Голубой мечети азербайджанцами, восстановить разрушенные мечети и другие культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам, и обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Западного Азербайджана азербайджанцев на их родные земли.

Мы призываем государства мира, ООН и другие соответствующие организации оказать давление на Армению для устранения совершенной ею несправедливости», — отмечается в заявлении.

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