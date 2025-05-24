Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти, это касается и ядерной программы, и других сфер.

Об этом заявил на мероприятии в Мешхеде вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мохаммед Эслами, сообщает Trend.

По его словам, другие страны не могут диктовать условия Ирану по каким-либо вопросам, Иран принимает решения, основываясь на своих национальных интересах и целях.

"В настоящее время Иран находится в хорошем положении по сравнению со странами, которые тратят миллионы долларов, и путь, по которому идет Иран, не может быть разрушен", - добавил М.Эслами.

Следует отметить, что ранее между Ираном и США состоялись четыре раунда переговоров: 12, 19, 26 апреля и 11 мая. Эти встречи проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй — в Риме, столице Италии.

Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

А в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.