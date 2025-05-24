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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Политика Материалы 24 мая 2025 20:01 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора были обсуждены все аспекты двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по региональным и международным событиям.

Министры также обсудили предстоящий визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

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