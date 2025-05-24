Еженедельный обзор цен на нефть в Азербайджане

На этой неделе, за исключением Dated Brent, отмечено снижение средних цен на сырую нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Urals (Ex Novo). По сравнению с предыдущей неделей, стоимость нефти этих марок уменьшилась, отражая общее снижение котировок на мировом рынке. При этом только Dated Brent показала умеренный рост.

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