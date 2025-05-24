Центробанк Азербайджана раскрыл сумму расходов на коммунальные услуги за прошлый год
В прошлом году Центральный банк Азербайджана увеличил расходы на коммунальные услуги по сравнению с предыдущим периодом. Как сообщили в финансовом учреждении, наблюдается рост затрат в этой категории. Также отмечается, что в целом административные и операционные расходы банка за год составили значительную сумму.
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