Хорватия увеличила закупку нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 428,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 238,7 миллиона долларов США.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель в стоимостном выражении на 125 миллионов долларов США, или в 2,1 раза больше, а по объему - на 259,9 тысячи тонн, или в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период Хорватия заняла пятое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольший объем нефти.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан экспортировал в 17 стран 8,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 4,6 миллиарда долларов США.