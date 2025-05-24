Утверждены новые правила аренды искусственных земельных участков, созданных на Каспии

БАКУ /Trend/ - Утверждены требования к документам, необходимым для аренды искусственных земельных участков, сформированных на территории Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике.

Как сообщает Trend, в связи с этим, решением коллегии министерства экономики Азербайджана от 7 мая 2025 года № 5 утверждены изменения в "Правила предоставления в аренду земельных участков Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики".

Согласно изменениям, к числу арендуемых земель добавлены участки, созданные в соответствии с законом "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Для аренды этих земельных участков потребуется заявление юридического или физического лица, а также соответствующее решение о выделении земельного участка водного фонда с целью создания искусственного земельного участка.

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