В Корее озвучили план бюджета по проекту улучшения статистики в Кыргызстане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Более 30 процентов средств проекта "Наращивание статистического потенциала" Кыргызстана, реализуемого Статистическим управлением Кореи (КОСТАТ), планируется направить на развитие возможностей использования административных данных.

Об этом Trend сказал заместитель директора КОСТАТ, ответственный за проект в рамках программы официальной помощи развитию (ОПР), Кёнгик Чан.

Ранее сообщалось, что ориентировочный бюджет пятилетнего проекта составляет 5,5 миллионов долларов, однако Кёнгик Чан отметил, что итоговая сумма может измениться в зависимости от ежегодного пересмотра, который осуществляет министерство экономики и финансов Южной Кореи.

Он подчеркнул, что 19,4 процента средств планируется направить на улучшение сервисов по предоставлению статистических данных населению, 18,1 процента — на повышение потенциала в сборе статистики, а оставшиеся 31,2 процента — на другие компоненты, включая создание компьютерного учебного класса и доработку ИТ-систем.

Проект, как пояснил представитель КОСТАТ, реализуется в тесном сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом Кыргызстана.

Отметим, что проект "Наращивание статистического потенциала" был инициирован Нацстаткомом в 2022 году, после чего в начале 2024 года был одобрен правительством Кореи в рамках ОПР на ближайшие пять лет.

В июне 2024 года стороны подписали техническое задание, определяющее роли участников. Проект будет развиваться поэтапно — от создания мастер-плана до технической доработки и сопровождения систем. На каждом этапе предусмотрены экспертные консультации и обучение персонала, а эффективность реализации будет ежегодно оцениваться независимыми специалистами.