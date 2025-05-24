В Азербайджане увеличилось производство маргарина

В январе-апреле текущего года в Азербайджане увеличилось производство маргарина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно наблюдалось небольшое снижение объемов выпуска сливочного масла. В целом за отчетный период в стране продолжилось активное производство пищевой продукции.

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