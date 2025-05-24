Названо количество новых рабочих мест, созданных в Карабахе и Восточном Зангезуре
За январь-апрель этого года наибольшее количество новых рабочих мест по Карабахскому экономическому району пришлось на Ханкенди, а по Восточно-Зангезурскому экономическому району - на Джебраил.
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