Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга наблюдали за выступлением азербайджанских участников на Фестивале этноспорта и культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается VII Международный фестиваль этноспорта и культуры, стартовавший в Стамбуле (Турция) 22 мая.
Как сообщили Trend в Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, в рамках фестиваля участникам и гостям мероприятия демонстрируются выступления, отражающие единство, общие культурные корни и наследие тюркского мира.
24 мая в рамках специальной программы Фестиваля Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган посмотрели великолепную шоу-композицию «Победа», представленную азербайджанской делегацией.
Организованная Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики композиция, представленная при участии 130 человек и 20 карабахских скакунов, охватила древние азербайджанские национальные музыкальные и танцевальные традиции, а также выступление карабахских скакунов.
Программа, отражающая общее наследие тюркского мира, искусство верховой езды и национальный дух, вызвала большой интерес Президента Турецкой Республики и его супруги, которые стоя аплодировали азербайджанской делегации, представившей выступление.
Азербайджанская делегация с чувством гордости встретила это высокое внимание и большой интерес к шоу-композиции «Победа».
Отметим, что следующее выступление азербайджанской делегации состоится 25 мая, и тем самым VII Международный фестиваль этноспорта и культуры завершится.