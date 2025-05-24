В Шуше состоялось открытие музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 мая в Шуше стартовал очередной Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, сообщает Trend.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О праздновании 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли», нынешний фестиваль посвящен 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли.

Фестиваль начался с исполнения песни Узеира Гаджибейли «О Родина» на концерте-открытии на Джыдыр-дюзю. На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Арифа Меликова, Асефа Зейналлы, Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Муслима Магомаева, Ниязи, Октая Зульфугарова и Тофига Гулиева.

В этом году на фестивале «Харыбюльбюль» наряду с местными артистами приехали музыкальные коллективы и сольные исполнители из других стран. Одной из главных целей фестиваля является содействие развитию культурного диалога, поощрение обмена идеями среди профессионалов и поддержка творчества молодых музыкантов.

На концерте-открытии выступили артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции: Афаг Аббасова, Джахангир Новрузов, Экрем Поладов, Фатима Джафарзаде, Фархад Бадалбейли, Фарид Алиев, Илаха Рустамова, Инара Бабаева, Орхан Гусейнов, Махир Тагизаде, Мурад Адыгезельзаде, Полад Бюльбюльоглу, Юсиф Эйвазов из Азербайджана, Азамат Желтыргузов из Казахстана, Ферда Йетишер из Турции, а также танцоры Берфу Эльмас (Турция), Дайна Кыдыралиева (Кыргызстан), Эбру Эльмас (Турция), Эльдияр Марат оглу (Кыргызстан), Мустафа Чагатай Озмен (Турция), Нуржамал Молдогазиева (Кыргызстан), а также Азербайджанский государственный ансамбль танца, Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и балетная труппа театра, Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Отметим, что 25 мая, во второй день фестиваля, Полад Бюльбюльоглу выступит с концертом в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У. Гаджибейли на Джыдыр-дюзю. Дирижировать оркестром будет Муртуза Бюльбюль.

В тот же день на Джыдыр-дюзю состоится концерт произведений азербайджанских и зарубежных композиторов в исполнении студентов факультета искусств Карабахского университета.

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», названный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты были организованы в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы Азербайджана в Отечественной войне фестиваль вернулся в Шушу.