Центральный банк Ирана увеличил объем кредитов по Национальному жилищному плану
В рамках планов поддержки иранских граждан по обеспечению жильем были учтены обращения граждан в связи с увеличением расходов, связанных со строительными материалами, и погашением кредитов.
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