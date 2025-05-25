Назван объем инвестиций в строительство СЭС в одной из иранских провинций
По данным Организации по возобновляемым источникам энергии, потенциал производства электроэнергии солнечными панельными электростанциями в Иране составляет более 1,7 тыс. мегаватт.
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